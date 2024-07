V sklopu Ljubljana Festivala bo drevi in v sredo v Križankah nastopil španski Simfonični orkester Avditorija Alicante ADDA pod dirigentskim vodstvom Josepa Vicenta. Drevi se jim bodo pridružili saksofonist in klarinetist Paquito D'Rivera, vokalist in saksofonist Antonio Lizana ter trobentač David Pastor, večer bo posvečen glasbi Chicka Coree.