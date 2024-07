Dih jemajoči posnetki Etne, ki zadnje dni bruha pepel in lavo (VIDEO) N1 Vulkan Etna na Siciliji zadnje dni spet bolj intenzivno bruha pepel in lavo. Zapreti so morali letališče v Catanii.

Sorodno









Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Robert Golob

Primož Roglič

Matej Mohorič

Luka Mezgec