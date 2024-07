(VIDEO – CELOTEN GOVOR) Janez Janša: Delamo na tem da bodo čimprej predčasne volitve in da Slovenija dobi oblast, ki bo delala za skupno dobro Demokracija Piše: C. R. V soboto se je na letališču v Bovcu tradicionalno zbralo več tisoč članov in simpatizerjev Slovenske demokratske stranke, ki so dan preživeli v prijetnem druženju in ob zabavnem programu. Zbrane je nagovoril tudi predsednik SDS Janez Janša. Celoten nagovor objavljamo v nadaljevanju. Pozdravljena Slovenija, pozdravljeni vsi, ki ste prišli iz različnih koncev naše domovine, ponovno na ...

Sorodno