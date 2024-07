V kitajskih vzorcih z Lune potrdili prisotnost vode Primorske novice Kitajska sonda je v okviru svoje misije na Luni leta 2020 odkrila sledi vode, so danes sporočili kitajski znanstveniki. Vodo na Luni so sicer potrdili že pred leti, tokrat pa so njeno prisotnost potrdili na precej višji geografski višini, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

