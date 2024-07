Ministrstvo za zdravje vztraja, da želi z novo zakonodajo okrepiti zdravstveni sistem Primorske novice Na ministrstvu za zdravje so se odzvali na kritike in pozive Združenja zdravstvenih zavodov pred sprejemom novele zakona o zdravstveni dejavnosti. Znova izpostavljajo, da želi ministrstvo z ukrepi okrepiti javni zdravstveni sistem. Z združenjem sicer tesno sodelujejo, so zagotovili.

Sorodno