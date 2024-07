Morski psi ob brazilski obali testirali pozitivno na kokain RTV Slovenija Morski psi ob obali Brazilije so testirali pozitivno na kokain. Morski biologi so testirali 13 brazilskih ostronosnih morskih psov iz morja blizu Rio de Janeira ter v njihovem mišičnem tkivu in jetrih odkrili visoke ravni kokaina.

