“Verjamem, da vsi ukrepi, ki jih izvajamo pri popoplavni obnovi, gredo natančno v to smer” PORTAL PLUS Premier Robert Golob se je za mnoge državljane precej neokusno pojavil na predaji ključev prve hiše, ki so jo po številnih birokratskih zapletih dobili prizadeti v katastrofalnih poplavah pred letom dni. Imel je govor, v katerem je spet brez resne vsebinske, zakonske podlage obljubil številne stvari, smeri in podobne puhlice. Dotična hiša je bila sicer […]

