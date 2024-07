Iskali dva petletnika, ki sta pobegnila iz vrtca RTV Slovenija V Sladkem Vrhu so danes dalj časa iskali dva petletna fanta, ki sta sama odšla oziroma pobegnila iz vrtca. Našli so ju osem kilometrov od vrtčevske stavbe. Iskali so ju vzgojitelji, starši in policija.

