Vandali so na avstrijskem Koroškem v zadnjih dneh na dveh dvojezičnih tablah popackali in prekrili slovenske krajevne napise. Nestrpno dejanje so najostreje obsodili v Narodnem svetu koroških Slovencev, kjer pravijo, da gre za kaznivo dejanje, ki se kaznuje z zaporno kaznijo do pol leta. Da bodo oblasti storilce čim prej izsledile in kaznovale, pričakujejo tudi na ministrstvo za zunanje in evrops ...