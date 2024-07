Estradniško Golobovo poziranje ob izročitvi hiše družini, ki je ob poplavah ostala brez doma: “Če ni tole višek brezobzirnosti in hinavščine” Demokracija Piše: Moja Dolenjska V občini Slovenj Gradec so včeraj družini Stropnik predali ključe prve po lanskih poplavah zgrajene hiše. Slednjo je skupaj postavilo 41 donatorjev na čelu s podjetjem Pergola. Predajo ključa je pri tem za lastno promocijo grdo izkoristil predsednik vlade Robert Golob. Vlada namreč v ničemer ni zaslužna za izgradnjo prve hiše. Slednjo so izključno z donacijami postavila slo ...

