Kamala podpornikom: Želimo državo svobode in sočutja ali strahu in sovraštva? N1 Ameriška podpredsednica Kamala Harris se je v torek na svojem prvem predvolilnem zborovanju, odkar je kot demokratska predsedniška kandidatka zamenjala predsednika Joeja Bidna, osredotočila na Donalda Trumpa. V 17-minutnem govoru se je lotila njegovih šibkih točk in novembrske volitve predstavila kot izbiro med nekdanjo tožilko in obsojenim zločincem. ...

