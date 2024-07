(VIDEO) Še pomnite? Avgusta lani je Golob obljubljal do 100 hiš na mesec, do danes niso zgradili še nobene Demokracija Piše: Moja Dolenjska 10. avgusta lani je v oddaji Odmevi na TV Slovenija predsednik vlade Robert Golob obljubljal, da lahko podjetja, s katerimi naj bi bila vlada takrat že v stiku, zgradijo do 100 hiš na mesec, s čimer je posredno napovedoval, da bo sanacija po poplavah hitra in učinkovita. A leto dni po poplavah država ni zgradila še niti ene hiše. Še več. Še vedno ni narejen niti natančen se ...

