Državni prostorski načrt za državno cesto od priključka Slovenj Gradec jug do Dravograda Vlada RS Obveščamo vas, da bo Center za preventivno arheologijo v okviru Zavoda za varstvo kulturne dediščine v sklopu priprave državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka Slovenj Gradec jug do Dravograda z obvoznicami predvidoma konec avgusta 2024 na območju Mestne občine Slovenj Gradec in Občine Dravograd pričel izvajati predhodne arheološke raziskave.

