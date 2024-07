(PREJELI SMO) 947 otrok, 161 staršev in 180 starejših na brezplačnih letovanjih in taborih Karitas Demokracija Piše: Slovenska karitas Smo v poletnih mesecih, pred nami so dopusti na morju, v hribih … Tudi letos se Karitas osredotoča na pomoč socialno ogroženim skupinam s široko paleto letovanj in taborov. Ti programi omogočajo otrokom, mladostnikom, družinam in starejšim, da ne samo uživajo v družbi drugih, temveč tudi okrepijo svoje zdravje, izboljšajo kondicijo, razvijejo nove socialne veščine ter nabe ...

