“Macron Golobu zaupal twinga” – Francozi v proizvodnjo električnega twinga v novomeškem Revozu topnews.si Predstavniki vlade in francoskega proizvajalca vozil Renault so danes v Novem mestu podpisali memorandum o soglasju, na podlagi katerega bodo v tovarni Revoz izdelovali prenovljeno različico električnega twinga. Proizvodnja bo stekla leta 2026, sprva bodo izdelali po 150.000 vozil letno. Višine investicije niso razkrili. Memorandum o soglasju so na slovesnosti v proizvodnih prostorih novomeške tov...

