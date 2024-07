Po jugovzhodni Aziji divja tajfun Gaemi #video SiOL.net Tajfun Gaemi, ki je danes in v preteklih dneh divjal po Filipinih in sprožil poplave, v hribovitih predelih otočja pa zemeljske plazove, je terjal 12 smrtnih žrtev in se pomika proti Tajvanu. Tam so v pričakovanju tajfuna zaprli šole in borzo. Huda neurja v četrtek pričakujejo tudi v dveh kitajskih provincah, poročajo tuje tiskovne agencije.

