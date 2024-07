V večernih urah so policisti prejeli klic na pomoč zaradi nasilja v družini v okolici Krškega, kjer je moški pretepal partnerko. “Takoj so odšli na kraj, zoper 37-letnega nasilneža uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in mu preprečili nadaljevanje nasilja. Zaščitili so žrtev in storilcu izrekli ukrep prepovedi približevanja. O izrečenem ukrepu so obvestili pristojne institucije in preiskoval ...