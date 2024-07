Le nekaj dni pred začetkom olimpijskih iger Pariz 2024 je skoraj 17.000 športnikov in članov olimpijske družine za olimpijske in paraolimpijske igre začelo prejemati svoj Samsung Galaxy Z Flip6 Olympic Edition v razstavnem prostoru Olympic rendezvous™ @ Samsung v olimpijski in paraolimpijski vasi Pariz 2024. Telefon Paris 2024 Olympic Edition je posebna izdaja povsem novega […] Prispevek Vsak olim ...