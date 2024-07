Umrl je John Mayall, boter britanskega bluesa RTV Slovenija Umrl je John Mayall, ključna osebnost britanske bluesovske scene, ki je pomagal vzpostaviti glasbeno okolje, v katerem so se lahko profilirala nekatera največja imena 20. stoletja, tudi Eric Clapton in člani Fleetwood Maca. Star je bil 90 let.

