Obalni policisti pozivajo k varni vožnji skirojev, mopedov in koles RTV Slovenija Na Obali je vse več težav zaradi kolesarjev, mopedistov in voznikov e-skirojev. Letos so bili udeleženi v 120 prometnih nesrečah, so danes v Izoli opozorili predstavniki Policijske uprave (PU) Koper. Prejšnji teden so v dveh urah zasegli pet mopedov.

Sorodno



Omenjeni MMC Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tadej Pogačar

Primož Roglič

Matjaž Han

Benjamin Savšek