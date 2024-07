V Avstriji turistko napadla krava, v Londonu pa konj kraljeve straže RTV Slovenija V Söldnu se je Nizozemka približala kravam in jih želela fotografirati. Eno izmed njih je to zmotilo, tako pa je vstala in jo z rogom zabodla v stegno. Medtem je v Londonu konj kraljeve straže ugriznil turistko, ki se je prav tako želela fotografirati.

Sorodno