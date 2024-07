Vlaknine so neizčrpen vir zdravja in povezovalen del vsakodnevne zdrave prehrane. Vsak dan jih je treba zaužiti vsaj 35 gramov. Gre za neprebavljiv del hrane, saj potujejo skozi vsa prebavila in se nato skupaj s strupi in ostanki prebavljene hrane izločijo iz telesa.



