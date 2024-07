Ministrstvo za zdravje je doslej izplačalo pet odškodnin zaradi posledic cepljenja proti covidu-19 v skupni vrednosti 260.000 evrov. Osebe, ki so bile upravičene do odškodnine, so bile cepljene s cepivoma Comirnaty in Vaxzevria, poznanim kot Astra Zeneca. Med letoma 2022 in 2024 je bilo za plačilo odškodnine podanih 221 vlog, aktivnosti za izdajo odločbe pa potekajo še v 20 primerih.