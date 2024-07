Vlada z zeleno lučjo reorganizaciji direkcije za vode, spremembe tudi v vodstvu RTV Slovenija Vlada je na seji soglašala z reorganizacijo Direkcije RS za vode. Cilj je večja učinkovitost tega organa v sestavi ministrstva za naravne vire in prostor. Poleg tega so z mesta direktorice razrešili Nežo Kodre in imenovalo Urško Hočevar.

