V Termah Tuhelj se je huje poškodoval mladostnik, navajajo Slovenske novice. »21. julija 2024 okoli 10.35 se je zgodila nesreča, v kateri se je hudo telesno poškodoval 18-letnik, ki je prišel do roba bazena z vidno postavljenim znakom ‘Skakanje v bazen prepovedano’ in oznako z globino vode 0,90 m ter skočil v plitvi del bazena in z glavo udaril ob dno bazena,« so zapisali na PU Krapina – Zagorje, ...