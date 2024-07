Ameriški milijarder Elon Musk je zanikal, da namerava kampanji Donalda Trumpa mesečno nameniti 45 milijonov dolarjev. Kot je pojasnil, je ustanovil svoj odbor za politično akcijo, ki ni vezan na nobeno politično stranko. Dvom v to prinaša poročanje New York Timesa, ki piše, da so na vodilnih položajih Muskovega odbora ljudje iz republikanske stranke.