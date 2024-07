88-letnik povzročil smrtno nesrečo, umrla sopotnica Lokalec.si vČERAJ, okoli 18. ure so bili policisti obveščeni o hudi prometni nesreči na izvozu iz štajerske avtoceste Šentjakob. Po do sedaj znanih podatkih je 88-letni voznik vozil iz smeri Sneberij in zapeljal na izvoz Šentjakob, v križišču z Zasavsko cesto pa je zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal naravnost čez križišče in trčil v drog obvestilnih tabel. Pri trčenju se je 84-letna sopotnica v vozilu, ...

