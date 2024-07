Naslov leta: “Krogla je zadela Donalda Trumpa, vendar je ubila Joa Bidna” – Po Bidnevem odstopu se je oglasila tudi njegova žena Jill Bien topnews.si Prva dama Jill Biden se je oglasila prvič, odkar je njen mož, ameriški predsednik Joe Biden, sporočil, da se umika iz predsedniške tekme. V objavi na X-u je zapisala, da je hvaležna tistim, ki so njej in njenemu možu stali ob strani v njegovih treh letih in pol na položaju. Prav tako je ponovila svojo […]...

