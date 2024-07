Prihajata dve prometno najbolj obremenjeni soboti. AVP z akcijo o ozaveščanju voznikov. RTV Slovenija Agencija za varnost prometa bo med dvema najbolj obremenjenima sobotama 27. julija in 17. avgusta izvedla preventivno akcijo v kateri bodo na najbolj prometnih krakih delili vodo in izobraževalne letake. Pozivajo k varni vožnji in upoštevanju pravil.

