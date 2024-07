Zaradi vse večjega števila vprašanj in napačne interpretacije plovbnega režima na Blejskem jezeru Turizem Bled ponovno obvešča, da je rekreacija s športnimi plovili z vesli, kot so supi, kajaki in kanuji, na jezeru dovoljena, ne smejo pa ta rekreacijska plovila pristajati na otoku.



Več na Svet24.si