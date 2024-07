Združenje zasebnih zdravnikov opozarja, da je bil torkov dopis zdravstvenih zavodov, ki so ga ti poslali na ministrstvo, v nekaterih delih zavajajoč. Ob tem so koncesionarji izpostavili omejitve, ki jih javni zavodi nimajo - med drugim pa tudi to, da javnim zavodom izgube pokrivajo občine in država, medtem ko morajo oni za to poskrbeti sami.