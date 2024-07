Slovenska ženska rokometna reprezentanca je danes, še pred uradnim začetkom olimpijskih iger, v Parizu doživela olimpijski krst. Po porazu z Dansko z 19:27 so Slovenke poudarile, da so lahko zadovoljne le s prvim polčasom, in napovedale boljše igre v nadaljevanju turnirja.



