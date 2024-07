Upravni odbor Addiko Bank prevzemno ponudbo NLB-ja označil za primerno in privlačno RTV Slovenija Po tem ko je NLB za delnico Addiko Bank ponudila 22 evrov, so iz upravnega odbora Addiko Bank izrazili naklonjenost izboljšani prevzemni ponudbi NLB-ja. S finančnega vidika jo ocenjuje za primerno in privlačno.

