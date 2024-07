13. festival Glasbe sveta tudi s koncertoma The Vegetable Orchestra in Richarda Galliana RTV Slovenija Začenja se čezmejni festival Glasbe sveta, ki se odvija med obmejnima mestoma Novo Gorico in Gorico. Niz koncertov se začenja v parku Ville de Nordis na robu Solkanskega polja, prihodnji teden pa bo dogajanje še na dvorišču Gradu Kromberk.

