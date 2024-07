Piše: G. B.

Hrvaška je predsednika črnogorskega parlamenta in še dva vidna politika zaradi “krhanja dobrososedskih odnosov” razglasila za nezaželene osebe, je danes sporočilo zunanje ministrstvo v Zagrebu. Hrvaški zunanji minister Gordan Grlić Radman je pojasnil, da je za to odločitvijo resolucija o genocidu v Jasenovcu, ki so jo junija sprejeli v Podgorici.