Britanska kraljeva družina bi rada bolj odločno zmanjšala svoj lasten ogljični odtis – bodo kmalu sledili solarni paneli na Windsorju? Demokracija Piše: C. R. Britanska kraljeva družina je v sredo predstavila nove načrte, s katerimi želi zmanjšati svoj ogljični odtis. Med ukrepi so denimo namestitev toplotnih črpalk in solarnih panelov na gradu Windsor, postopna elektrifikacija voznega parka, priključitev Buckinghamske palače v toplotno omrežje, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kraljeva družina je izdala letno finančno poročilo. V

