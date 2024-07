Netanjahu govoril z Bidnom in napovedal, da bo z njim sodeloval do konca mandata N1 Po nagovoru v ameriškem kongresu se je izraelski premier Benjamin Netanjahu sestal še s predsednikom ZDA Joejem Bidnom. V skopih izjavah z zaprtega sestanka je Netanjahu razkril, da se je Bidnu zahvalil za dolgoletno podporo in zatrdil, da bo z njim sodeloval do konca mandata. Izraelski premier se bo sestal tudi s podpredsednico in skorajšnjo demokratsko predsedniško kandidatko Kamalo Harris ter ...

