Z odprtjem razstave Narava in človek se je danes na Bledu začela 6. edicija festivala Kino Bled, ki bo do nedelje ponudila vrsto filmskih projekcij, debate in glasbene dogodke. Festival organizira Zavod Aspekt, kolektiv mladih, ki želi skozi umetnost občinstvo soočati z resnicami in spreminjati svet.