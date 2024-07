Olimpija in Maribor do lepe prednosti, Bravo slavil v gosteh Sportal Od torka do četrtka se igrajo prve tekme drugega predkroga konferenčne lige, tudi s tremi slovenskimi predstavniki. Ljubljanska Olimpija je v Stožicah proti ukrajinskemu Žitomirju slavila z 2:0 in si priigrala lepo prednost pred povratnim srečanjem. Njen mestni tekmec Bravo je v Mostarju pri Zrinjskem po golu v prvem polčasu slavil z 1:0. Maribor po porazu v prvem krogu kvalifikacij za evropsko li...

