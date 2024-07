Svet okoli nas je poln neverjetnih prizorov, ki jih pogosto ne moremo videti s prostim očesom. Huawei Pura 70 Pro spreminja ta pogled z izjemno zmogljivostjo zoom fotografije, ki vam omogoča, da se približate tudi najbolj oddaljenim predmetom in jih zajamete v neverjetni jasnosti. Z 200-kratno povečavo in XD Fusion Pro engine vam ta telefon omogoča, da presegate meje človeškega vida in odkrijete n ...