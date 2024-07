Dobiček Stellantisa padel za polovico: krivec manjša prodaja in novi modeli Avtomobilizem.com Stellantisovi dobički v prvi polovici leta so se skoraj razpolovili v primerjavi z enakim obdobjem lani, podjetje pa za nastalo situacijo krivi predvsem nižje prodajne številke in zmanjšano število novih modelov. Kljub temu Stellantisu ne gre pretirano slabo, saj so imeli v prvi polovici leta 5,6 milijarde evrov dobička, kar je sicer 48 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani (10,9 milijarde ...

