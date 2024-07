V Vipavi mednarodna konferenca krščanskih učiteljev Radio Ognjišče V Vipavi se je začel kongres evropske zveze krščanskih učiteljev, ki ga bodo sklenili prihodnji ponedeljek. Kot so sporočili organizatorji – Društvo katoliških pedagogov Slovenije, tokrat poteka pod naslovom: Novi izzivi za učitelje - Vzgoja za spol in spolnost. Predavatelji, strokovnjaki in udeleženci kongresa prihajajo iz 12 evropskih držav.



