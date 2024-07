Gasilci v ZDA in Kanadi se spopadajo z najhujšimi požari letošnjega poletja. Razmere so posebej zahtevne na zahodni obali ZDA, kjer so se zaradi visokih temperatur in močni vetrov požari razširili v Kaliforniji in sosednjem Oregonu. Nekoliko severneje so plameni medtem opustošili turistično mesto Jasper v istoimenskem kanadskem nacionalnem parku.