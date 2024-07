Novi napadi na Ukrajino: droni in rakete zadeli energetsko infrastrukturo SiOL.net Ruska vojska je ponoči znova izvedla napade z raketami in brezpilotnimi letalniki na več ukrajinskih regij. V napadih na regiji Žitomir in Černigiv je bila poškodovana energetska infrastruktura, je danes sporočil ukrajinski energetski distributer Ukrenergo. O napadih medtem poročajo tudi iz Rusije, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Sorodno Omenjeni Rusija

Ukrajina Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Benjamin Savšek

Tadej Pogačar

Matej Arčon

Nataša Pirc Musar