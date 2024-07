Otrok padel in se hudo poškodoval Lokalec.si Včeraj okoli 18. ure so bili policisti PU Kranj obveščeni o padcu in hujših poškodbah otroka na območju Sorice. Na kraj je takoj poletela dežurna ekipa GRSZ z Brnika in ga s policijskim helikopterjem prepeljala v zdravstveno ustanovo. Policisti bodo dogodek ustrezno dokumentirali.

