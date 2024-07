Na ptujski panorami arheologi odkrili obrambni zid in svetišče RTV Slovenija Na vrhu ptujske panorame so arheologi izkopali obrambni zid s stolpom in temelje stavbe, za katero domnevajo, da je svetišče. Zid sodi v drugo polovico 1. stoletja, svetišče pa v začetek 2. stoletja.

