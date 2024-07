Po operaciji mandljev umrl 7-letnik Lokalec.si V zagrebški bolnišnici Sveti Duh je teden dni po operaciji mandljev umrl otrok. “V četrtek, 25. julija 2024, je na reanimaciji Združene urgence klinične bolnišnice Sveti Duh po oživljanju umrl sedemletni otrok,” so sporočili iz bolnišnice, poroča index.hr. Otrok je bil sicer dan po posegu odpuščen, po šestih dneh so ga pripeljali v bolnišnico, a mu niso mogli več pomagati. Truplo so prepeljali na Inštitut za sodnomedicinsko obdukcijo Medicinske fakultete v Zagrebu, da bi ugotovili točen vzrok smrti. Preiskava še poteka.

