V okolici Ruš trčil v kolesarja in odpeljal: Kolesar prepeljan v bolnišnico Lokalec.si V okolici Ruš so policisti včeraj zvečer obravnavali prometno nesrečo III. kategorije. “Na lokalni cesti med Rušami in Arehom, je v kolesarja trčil voznik osebnega avtomobila ter odpeljal s kraja nesreče. Kolesar je bil odpeljan v bolnišnico, kjer je bilo ugotovljeno, da je huje poškodovan,” so sporočili policisti PU Maribor. Policisti so izsledili tako vozilo, kot tudi voznika osebnega avtomobila ...

