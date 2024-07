Močna nemška delegacija na Ministrstvu za digitalno preobrazbo Vlada RS Ministrica za digitalno preobrazbo dr. Emilija Stojmenova Duh se je sestala z nemškim zveznim ministrom za digitalizacijo in promet dr. Volkerjem Wissingom. Glavne teme sestanka so bile sodelovanje med državama na področju polprevodnikov, superračunalništva, umetne inteligence, ter potrebe Evrope po digitalni infrastrukturi in digitalna preobrazba gospodarstva.

Sorodno