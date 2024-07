Namesto bombastičnega le mlačen večer: opera Tristan in Izolda razočarala v Bayreuthu RTV Slovenija Nova produkcija opere Tristan in Izolda, s katero so v četrtek odprli festival Richarda Wagnerja v Bayreuthu, je naletela na mlačen odziv. Islandski režiser Thorleifur Örn Arnarsson s statično in temačno produkcijo ni vzbudil pretiranega navdušenja.

